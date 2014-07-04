تنوعت أفضل تطبيقات آيفون وآيباد الأسبوع الحالي ما بين مجالات التصوير ومتابعة الأخبار والمحادثة الفورية والرسم وغيرها.

بديل سناب شات - Slingshot

حظي تطبيق سناب شات بشهرة كبيرة لأنه يسمح بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو بشكل مؤقت، بحيث تظهر الرسالة للمستلمين لمدة من الزمن ثم تختفي تماماً. ويمكن للمستخدمين الآن تجربة تطبيق Slingshot الجديد من فيسبوك والذي يُقدم نفس فكرة سناب شات.







متابعة آخر الأخبار - Pipes

يمكن لمستخدمي الأجهزة الذكية زيارة مواقع الأخبار العالمية في أي وقت والاطلاع على أحدث الأخبار في مختلف المجالات، لكن تطبيق Pipes يُقدم ما هو جديد في هذا المجال. فالتطبيق يسمح للمستخدمين بمتابعة المواضيع التي تهمهم فقط، حيث يقوم المستخدم بتحديد المواضيع أو العناوين والأسماء التي يرغب بمتابعتها ليقوم التطبيق بالبقية. كما يدعم التطبيق نظام التنبيهات، حيث يقوم بعرض تنبيه على شاشة القفل عند ورود أي خبر جديد بخصوص موضوع قام المستخدم بتحديده.



محادثة فورية دون اتصال بالإنترنت - FireChat

يُعتبر تطبيق FireChat أحد أفضل تطبيقات آيفون التي ظهرت مؤخراً، فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء المحادثات الفورية وتبادل الصور تماماً كما هو الحال في تطبيق وتس آب لكن دون الحاجة إلى وجود اتصال بالإنترنت أو شبكة اتصال. كل مايحتاجه المستخدم هو تثبيت التطبيق وضبط بعض الإعدادات والبدء بعدها بالمحادثات فوراً.



الرسم بأدوات احترافية - Tayasui Sketches

تتميز الشاشة التي تتوفر في أجهزة آيفون وآيباد بحساسيتها العالية ودقتها، مما يسمح للمستخدمين وتحديداً المهتمين بالرسم بالاستفادة بشكل كبير من هذه الأجهزة. ويمكن الآن الاستفادة من تطبيق Tayasui Sketches المجاني والذي يُقدم أدوات احترافية تسمح بالرسم والتلوين بكل سهولة مع إعطاء نتائج احترافية عالية.



ملاعب ويمبيلدون - The Championships, Wimbledon 2014

تُقام في الفترة الحالية بطولة ويمبيلدون لكرة المضرب، وعلى الرغم من كثرة التطبيقات التي يمكن من خلالها متابعة أحداث ومجريات هذه البطولة، إلا أن تطبيق The Championships, Wimbledon 2014 يُقدم مُتعة حقيقية عند الاستخدام. فهو يسمح بالتعرف على آخر النتائج والإحصائيات فضلاً عن إمكانية زيارة الملاعب بشكل افتراضي.