تحديث الإضافات آليا في فايرفوكس لزيادة الحماية

تأتي المتصفحات بشكل افتراضي مُزوّدة ببعض الإضافات مثل إضافة تشغيل مقاطع فلاش أو تطبيقات جافا. لكن هذه الإضافات دائماً ما تكون المصدر الأول لاختراق حاسب المستخدم في حال تواجدت أي ثغرة بداخلها دون أن يقوم المستخدم بتحديثها.

لذا يمكن لمستخدمي فايرفوكس تثبيت إضافة auto-plugin-checker المتخصصة في تحديث الإضافات التي تأتي مُحملة بشكل افتراضي مع المتصفح وبالتالي تقل نسبة حدوث أية مشاكل أو اختراقات لمستخدمي هذا المتصفح.

وكل ما يحتاجه المستخدم هو تثبيت الإضافة فقط، لتظهر أيقونتها بعد شريط العنوان. بالضغط على هذه الأيقونة تظهر قائمة يختار منها المستخدم Check for Plugin Update للتأكد من وجود تحديثات لهذه الإضافات.