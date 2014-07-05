"iPunch" أول قفازات قتالية ذكية في العالم

طورت شركة ناشئة ما قالت إنها "أول قفازات قتالية ذكية في العالم" يمكن ربطها بالهاتف الذكي عبر تقنية "بلوتوث" لتتيح للمستخدمين إمكانية الإطلاع على مدى سرعة وقوة لكماتهم.

وخرج بفكرة القفازات التي تحمل اسم "آيبونتش" iPunch، مؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ريسبونسيف سبورتس" Responsive Sports، ستيفن كينز الذي اعتاد التدرب على رياضة الملاكمة والفنون القتالية المختلطة لمدة 16 سنة.

وقال كينز "قضيت الكثير من الوقت في التدرب وأنا غير قادر على التحسن، وأردت أن أعرف لماذا، فقمت بوضع مستشعرات داخل قفازاتي وتوجهت إلى الصالة الرياضية". وأضاف "يصعب عليك تحديد مدى قوة لكمتك دون بيانات، فعندما ترى البيانات تستطيع عندها معرفة متى تحصل على أفضل لكمة".

ويحوي كل قفاز على مستشعريَن، يقيس الأول مدى قسوة اللكمة، فيما يقوم الآخر، الذي هو عبارة عن مستشعر حركي ثلاثي المحاور، بتحديد سرعة وقوة اللكمة. هذا ويمكن ربط القفازات مع تطبيق يوفر مزايا تدريبية أخرى.

وذكر كينز أن التطبيق الخاص بـ"آيبونتش" يعطي المستخدم اتجاهات مسموعة، كما أن يوفر له تعليمات تقدم كلما تحسن أداؤه، ما يتيح له دائمًا الحفاظ على روح التحدي، حسب تعبيره.

ويقدم التطبيق الخاص بالقفازات ميزة أخرى تُدعى "اختبار القوة" Test of Strength تجعل المستخدم في تحدٍ مع مستخدمي التطبيق الآخرين، حيث يحصل المشاركون على ثلاث فرص للّكم بأقصى ما يستطيع ليفوز الأقوى في النهاية.

ويمكن إعادة شحن بطارية القفازات، التي تدوم نحو 15 ساعة (أو 300 دورة لمدة 3 دقائق)، عن طريق وصلها بمنفذ "يو إس بي" USB.

والقفازات الذكية "آيبونتش" مصممة حاليًا خصيصًا لرياضة "الفنون القتالية المختلطة"، كما تعتزم الشركة تطوير قفازات خاصة برياضة الملاكمة خلال المستقبل القريب.

يُذكر أن "آيبونتش" متاح الآن للطلب المسبق على صفحة الشركة على موقع التمويل الجماعي "إنديجوجو" Indeigogo، التي تنقضي مدتها في وقت لاحق من الشهر الجاري. هذا وكانت حملة تمويل المشروع قد انطلقت في 13 حزيران/يونيو الماضي، وحصلت على قرابة 5 ألاف دولار من الهدف الإجمالي للحملة والبالغ 75 ألف دولار.