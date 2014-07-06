سوار "يصعق" حامله عندما لا يبلغ أهدافه

طورت شركة أميركية سواراً يمكن برمجته لـ"يصعق" حامله، إذا لم ينفذ المهام التي حددها لنفسه، من مهام عمل أو أهداف رياضية أو غيرها.

ويراقب سوار Pavlok حركة حامله وعمله باستخدام حساسات داخلية، وهو يطلق صدمة كهربائية صغيرة إذا لم يصل الشخص لهدف معين يكون قد حدده مسبقاً لنفسه، كإنجاز عمل ما ضمن مهلة معينة أو القيام بعدد معين من الحركات الرياضية أو غيرها.

ولم توضح الشركة المصنعة للسوار كيفية عمل الجهاز بشكل محدد، وجمعت هذه الشركة 100 ألف دولار حتى الآن لتطوير السوار، كما ستطلق حملة قريباً لجمع المزيد من الاستثمارات لتمويل تصنيع أول دفعة من السوار.

ويأمل مصنعو سوار Pavlok أن يتم تسويقه هذا العام، آملين أن يكون أكثر فعالية من السوار الموجودة حالياً في الأسواق.

ويهدف سوار Pavlok لتوعية الأشخاص لتغيير سلوكهم والعمل على بلوغ أهدافهم، إن كان في المجال المهني أو الرياضي أو غيره.

يذكر أنه في عام 2012، قام شخص يدعى "سيتي" بوضع إعلان على موقع أميركي شهير لتوظيف شخص تكون مهمته صفع "سيتي" عندما يبدأ هذا الأخير بإضاعة الوقت، وبالفعل، وظّف "سيتي" سيدة لصفعه، مؤكداً أن هذا الأمر زاد من إنتاجيته.