HTC One M8 ثنائي الشريحة يصل إلى السعودية

طرحت شركة "إتش. تي. سي" النسخة ثنائية الشريحة من هاتفها الذكي "إتش. تي. سي. ون. إم 8" HTC One M8 في المملكة العربية السعودية، وذلك لدى شركة الاتصالات "موبايلي".

ويتوفر هاتف "إتش. تي. سي. ون. إم. 8 دوال سيم" HTC One M8 Dual SIM لدى "موبايلي" بسعر 2899 ريالا سعوديا.

وتأتي هذه النسخة من هاتف "إتش. تي. سي. ون. إم. 8" بنفس مواصفات النسخة التي كشفت عنها الشركة في شهر مارس الماضي، وذلك من حيث الشاشة التي تأتي بقياس 5 بوصات وبالدقة الكاملة 1080.

ويعمل الجهاز بمعالج "سنابدراجون 801" رباعي النوى وبتردد 2.3 جيجاهرتز، كما يقدم 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و16 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.