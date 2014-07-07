"سوني" تعتزم الكشف عن هاتف جديد لعشاق صور Selfie

تعتزم شركة "سوني"، الثلاثاء، الكشف عن هاتف ذكي يستهدف عشاق التقاط الصور الشخصية أو ما بات يُعرف باسم "سيلفي" Selfie.

وقبل إطلاق الهاتف رسميا، تمكن البعض من تسريب عدد من الصور للهاتف المرتقب، والذي يظهر أنه يملك كاميرا أمامية كبيرة نسبيا إلى جانب ضوء فلاش، ما يجعل الجهاز الأول من حيث امتلاك فلاش أمامي.

وأشارت الشركة إلى الفلاش الأمامي في تغريدة لها على الحساب الخاص بسلسلة هواتف "إكسبريا" في موقع التدوين المصغر "تويتر"، حيث قالت "شاهد صورك الشخصية – سيلفي – بضوء جديد تماما".

وقامت "سوني" بتضمين التغريدة صورة لعدد من الشباب وهم يلتقطون صورة "سيلفي" مع وسم يشير إلى موعد الكشف عن الهاتف وهو يوم الثلاثاء، وآخر بمعنى "احصل على الصورة الكاملة" #GetTheFullPicture.

ولم تكشف الشركة عن أي من مواصفات الهاتف الجديد الذي يتوقع أن يحمل اسم "إكسبيريا سي 3″ Xperia C3، سوى أنها سيعمل ببطارية سعة 2.500 ميلي أمبير/ساعة.