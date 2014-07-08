ميكروسوفت تحدث تطبيق "سكايب" لهواتف آيفون

أطلقت شركة "ميكروسوفت" المالكة لخدمة الدردشة "سكايب"، اليوم الإثنين، تحديثًاً جديداً لتطبيق الخدمة الخاص بهواتف "آيفون" الذكية التابعة لشركة "آبل"، ليجلب معه عدداً من المزايا الجديدة.

ويوفر الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 5.2 من تطبيق "سكايب" لنظام "آي أو إس ios" المشغل لأجهزة شركة "آبل" الذكية، إمكانية عرض الملف الشخصي الخاص بأي مستخدم عن طريق النقر على اسمه في قائمة "الأشخاص" People، ومن ثم اختيار "ملف شخصي" Profile.

ويجلب التحديث الجديد لمستخدمي هواتف "آيفون" ميزة "دعم الرسائل النصية"، حيث أصبح تطبيق "سكايب" يوفر للمستخدمين القدرة على إرسال واستقبال الرسائل النصية، كما يجلب لهم إمكانية إضافة مشاركين جدد إلى المحادثات الحالية.

وأصبح بإمكان المستخدمين أيضاً إزالة جهات الاتصال دون الحاجة إلى حظرهم، كما أن التحديث الجديد يجلب العديد من التحسينات العامة، بحسب الشركة.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 7.0 وما فوق من نظام التشغيل "آي أو إس ios" تنزيل التحديث الجديد الذي يأتي بحجم 45.5 ميجابايت من متجر "آب ستور app store".

