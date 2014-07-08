"جوجل" تضيف 13 لغة لخدمة البريد الإلكتروني "جيميل"

أعلنت شركة "جوجل" الاثنين عن إضافة 13 لغة جديدة إلى واجهة خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها Gmail لتغطي الآن نحو 94 بالمئة من مستخدمي الإنترنت حول العالم.

وكانت الشركة سابقاً توفر خدمة "جيميل" بـ 58 لغة، والآن أصبح العدد الإجمالي للغات المدعومة 71 لغة، وذلك بإضافة كلًا من اللغة الإفريقانية (لغة جنوب إفريقيا)، والأرمينية، والأذربيجانية، والصينية (هونج كونج)، والفرنسية (كندا)، والجاليكية، والجورجية، والخميرية، اللاوية، والمنغولية، والنيبالية، والسينهالية، ولغة الزولو.

وابتداء من اليوم الاثنين، ستُضاف اللغات الجديدة إلى خدمة "جيميل" على الويب ومتصفحات الهواتف التقليدية، بحسب "جوجل" التي قالت إنها عملت مع علماء اللغويات لجعل كل لغة أكثر دقة.

