"سوني" تطرح هاتفها الذكي Xperia C3

كشفت شركة "سوني" اليوم رسميا عن هاتفها الذكي "إكسبريا سي 3" Xperia C3 الذي يستهدف عشاق التقاط الصور الشخصية أو ما بات يعرف باسم "سيلفي" Selfie.

ويمتاز هاتف "إكسبريا سي 3" Xperia C3 الجديد بأنه يأتي مزودا بكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع زاوية رؤية عريضة ومجهزة بضوء فلاش، إضافة إلى "الوضع التلقائي المتفوق" Superior Auto Mode الذي يقوم بتعديل الصور تلقائيا للحصول على أفضل شروط للإضاءة.

كما يوفر الهاتف وظيفة التعرف التلقائي إلى المشاهد، والتي تعمل معا مع تقنية "التصوير بالمدى الديناميكي العالي" HDR والضوء الفلاشي للحصول على أفضل صور شخصية "سيلفي" من حيث الإضاءة، وفقا للشركة.

ولعشاق التقاط الصور الشخصية أيضا، يأتي هاتف "إكسبريا سي 3" Xperia C3 مزودا بعدد من التطبيقات المخصصة لهذا الغرض، مثل تطبيق "إيه آر إيفيكت" AR Effect الذي يتيح للمستخدمين إضافة الرسومات والحركات على الصور الشخصية ومقاطع الفيديو. إضافة إلى بعض التطبيقات الأخرى.

ويقدم الجهاز الجديد الذي يزن 150 غراما ولا تتجاوز سماكته 7.6 ملم، شاشة من نوع "آي بي إس" IPS وبتقنية "برافيا" BRAVIA من "سوني"، وتأتي الشاشة بقياس 5.5 بوصة وبدقة 720p، كما يقدم الجهاز 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و8 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

ويعمل "إكسبريا سي 3" Xperia C3 الذي يدعم شبكات الجيل الرابع "إل تي إي" LTE، بمعالج رباعي النوى بتردد 1.2 غيغاهرتز ومن نوع "كوالكوم سنابدراجون". وبالنسبة لكاميرا الهاتف الخلفية فهي تأتي بدقة 8 ميغابكسل مع مستشعر من نوع "إكسمور آر إس" Exmor RS.

وتقول شركة "سوني" إن هاتفها الجديد يأتي مزودا بميزة تتيح للمستخدم الحفاظ على عمر البطارية، وذلك بالتحقق مما إذا كان المستخدم يستخدم الشاشة، وفي حال لم يكن كذلك، يقوم الجهاز تلقائيا بإيقاف تشغيل جميع الواظائف التي لا يحتاجها.

وتعتزم "سوني" طرح هاتف "إكسبريا سي 3" Xperia C3 بطرازين، يدعم أحدهما شريحتي اتصال. ودون أن تتطرق إلى سعره، قالت الشركة إنها تعتزم طرحه بعدة ألوان، هي الأبيض والأسود والأخضر اعتبارا من شهر أغسطس القادم، وذلك في جميع الأسواق العالمية على أن تكون البداية في السوق الصينية.