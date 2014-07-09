تطبيق يتيح البحث عن الأفلام عن طريق اسم الممثل

كثيراً ما يقوم المستخدم بالبحث عن فيلم باستخدام اسم أحد الممثلين فيه، ولكن للوصول إلى الفيلم المطلوب، يقوم المستخدم باستعراض جميع أفلام الممثل وهو ما قد يستغرق الكثير من الوقت.

لذا يُمكن لمستخدمي أجهزة آيفون الاستفادة من تطبيق That Movie With المجاني والذي يسمح بالبحث عن الأفلام ولكن باستخدام اسمين من أسماء الممثلين فيه، وبالتالي تُصبح نتائج البحث أقل والوصول إلى الفيلم المطلوب أسرع.

يقوم المستخدم بكتابة اسم الممثلين بعد تشغيل التطبيق، كما يمكن البحث عن الأفلام بشكل يدوي فضلاً عن إمكانية قراءة معلومات وتقييم الفيلم من خلال التطبيق نفسه، حيث يقوم بجلب المعلومات من موقع IMDB.