"إل جي" تكشف عن سوار إلكتروني لتتبع الأطفال

كشفت شركة "إل جي" اليوم الثلاثاء النقاب عن منتج جديد يستهدف قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، وهو عبارة عن سوار إلكتروني يستخدمه الوالدان في تتبع مكان وجود أطفالهم الصغار.

وصُمم "كيز أون" KizON، وهو الاسم الذي أطلقته الشركة على سوارها الإلكتروني الجديد، في المقام الأول ليتيح لأولياء الأمور تتبع مواقع الأطفال الذين لم يدخلوا المدرسة بعد أو الذين هم في المرحلة الابتدائية.

وباستخدام نظام تحديد المواقع الجغرافية وشبكات الاتصال اللاسلكية "واي فاي"، يمكن لـ"كيز أون" KizON تزويد الآباء بمعلومات آنية عن مواقع أطفالهم عبر هاتف ذكي أو حاسب لوحي، ما يتيح لهم معرفة أين هم أطفالهم.

ويوفر "كيز أون" KizON أيضاً زراً يحمل اسم One Step Direct Call، يتيح لأولياء الأمور التواصل مع أطفالهم بسهولة، وفي حال لم يُجب الطفل على المكالمة خلال عشر ثوان، سيقوم السوار الإلكتروني تلقائيا بتشغيل ميكروفون داخلي يتيح لهم الاستماع إلى ما يجري مع أطفالهم. كما يمكن للأطفال الاتصال بأرقام معدة سابقًا في حال احتاجوا لمساعدة أشخاص بالغين.

ويمتاز سوار شركة "إل جي" الجديد بميزة أخرى تحمل اسم Location Reminder، والهدف منها تمكين البالغين من إعداد الجهاز لإطلاق تنبيهات بحسب الموقع لتعمل عند وصول الطفل إلى مكان معين في وقت محدد.

ويأتي "كيز أون" KizON مزوداً ببطارية سعة 400 ميلي أمبير/ساعة، تقول "إل جي" إنها قادرة على العمل لمدة 36 ساعة، مع إمكانية تنبيه الوالدين عندما ينخفض مستوى الطاقة إلى ما دون الـ 25 بالمئة.

ويقدم الجهاز 64 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و125 ميجابايت من سعة التخزين الداخلية، كما أنه يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث.

ولجذب الأطفال لارتداء الجهاز، تقول "إل جي" إنه سيتوفر مع عدة ملحقات مزخرفة برسوميات طفولية وبألوان باهجة، هي الأزرق، والزهري، والأخضر.

ودون أن تتطرق إلى السعر، قالت "إل جي" إن سوارها الإلكتروني الجديد "كيز أون" KizON سيتوفر ابتداءً من يوم غد في كوريا الجنوبية، ثم في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا في وقت لاحق من العام الجاري.

وليس “كيز أون” KizON أول منتج من “إل جي” في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، حيث قامت الشركة في شهر آذار/مارس الماضي بالكشف عن ساعتها الذكية “جي ووتش” G Watch. وفي شهر أيار/مايو كشفت “إل جي” عن سوار إلكتروني لتتبع الصحة هو “إل جي لايفباند تتش” LG Lifeband Touch وعن سماعات أذن لتتبع معدل نبضات القلب.