الصيرفة الرقمية تتجاوز 1.71 مليار دولار يوميا

أفاد تقرير جديد أن الصيرفة الرقمية أي المعاملات المالية عبر الأجهزة الذكية أو عبر الإنترنت بلغت حاليا نحو 1.71 مليار دولار في اليوم.

وبحسب التقرير الذي أعدته جمعية المصرفيين البريطانيين BBA، تقدر قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت والأجهزة الذكية 10.97 مليار دولار أسبوعيا، مقارنة بـ 9.94 العام الماضي.

ولم تكشف جمعية المصرفيين البريطانيين عن نسبة المعاملات التي تتم عبر الهواتف الذكية، ولكنها قالت إن المبلغ يرتفع على نحو حاد، كما وجدت الدراسة أن العام الجاري يشهد في المتوسط تنزيل التطبيقات المصرفية نحو 15.000 مرة كل يوم.

وإجمالا، جرى تنزيل التطبيقات المصرفية نحو 14.7 مليون، وبمعدل ارتفاع بلغ 2.3 مليون منذ شهريناير الماضي.

ووجد التقرير أيضا أن العديد من العملاء ما يزالون يفضلون الصيرفة عبر الإنترنت والحاسبات الشخصية مقارنة بالهواتف الذكية فيما يخص المعاملات المالية الكبيرة.

وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من تزايد شعبية الصيرفة عبر الإنترنت والهواتف الذكية والتي أدت إلى انخفاض حاد يوما بعد يوم في استخدام فروع المصارف، ما تزال المصارف مهمة بالنسبة لـ "اللحظات الكبيرة"، مثل الحصول على الرهون العقارية، وتقييم الخيارات المالية.