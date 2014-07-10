طرق آمنة لحذف البيانات قبل بيع الهواتف الذكية

في دراسة كشفتها شركة أفاست مؤخراً، ذكرت الشركة أن استعادة ضبط المصنع في هواتف أندرويد لا يعني أن البيانات تم حذفها بشكل نهائي، حيث ذكرت الشركة أنها تمكنت من استعادة أكثر من 40 ألف صورة من هواتف أندرويد مستعملة قامت بشرائها من متجر eBay.

لذا ولتفادي هذا النوع من انتهاك الخصوصية، يمكن لمستخدمي أندرويد الاستعانة بتطبيقات مثل Secure Erase with iShredder 3 avast! Anti-Theft أو Secure Wipe، وهي تطبيقات مجانية تقوم بحذف البيانات بشكل آمن ونهائي، حيث تقوم بحذف البيانات أولا،ً ومن ثم الكتابة في عناوين الذاكرة التي كانت البيانات تشغلها لضمان عدم وصول أي شخص إليها من جديد.

في أجهزة آبل الذكية مثل آيفون وآيباد، كشفت التقارير أن عملية استعادة ضبط المصنع تقوم بحذف البيانات بشكل نهائي دون وجود إمكانية لاستعادتها بأي طريقة من الطرق.