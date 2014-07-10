موقع لتنزيل مقاطع فيديو عالية الدقة مجاناً

كثيرة هي مقاطع الفيديو عالية الدقة HD على الإنترنت، لكن معظم هذه المقاطع يفرض عليها حقوق ملكية، إذ يمنع نشرها أو إعادة استخدامها دون الرجوع إلى صاحب المقطع. وتعتبر هذه مشكلة كبيرة في حالة استخدام هذه المقاطع في مشاريع على الإنترنت أو تطبيقات على الأجهزة الذكية.

لذا يمكن للمستخدمين الاستفادة من موقع http://mazwai.com الذي يوفر مقاطع فيديو بالدقة العالية ولكن خاضعة لرخصة Creative Commons والتي تسمح استخدام المقاطع بكل حرية مع إمكانية حفظ هذه المقاطع على الجهاز.

بعد الدخول إلى الموقع تظهر مقاطع الفيديو مباشرة، وبمجرد الوقوف بمؤشر الماوس فوق أي مقطع يتم تشغيله في نفس الصفحة. ولتنزيل أي مقطع أو عرضه بصورة أكبر يمكن الضغط على المقطع، ومن ثم الضغط على أزرار التشغيل أو التنزيل.