الإعلام الصيني: "آيفون" يشكل تهديداً للأمن القومي

وصف الإعلام الرسمي الصيني، اليوم الجمعة، هاتف شركة "آبل" الذكي "آيفون" بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي، وذلك بسبب قدرته على تتبع ورصد المواقع الجغرافية للمستخدمين.

وانتقدت قناة "سي سي تي في" CCTV خاصية "المواقع المتكررة" Frequent Locations الخاصة بهاتف "آيفون"، والتي تتيح تتبع مواقع المستخدمين والكشف عن بياناتهم.

وفي لقاء مع قناة "سي سي تي في" قال أحد الباحثين إن هذه البيانات بالغة الحساسية، وأوضح قائلًا "إن الوصول إلى هذه البيانات قد يكشف عن كامل الوضع الاقتصادي الخاص بالبلد، وقد يصل الأمر إلى أسرار الدولة".

وكانت شركة "آبل" قد تعرضت مرارا للنقد من قبل الإعلام الرسمي الصيني الذي يتهم الشركة بتوفير بيانات المستخدمين الصينيين لوكالة الأمن القومي الأميركية، وطالب بأقصى أنواع العقوبة ضدها، كما انتقدت الشركة لضعف خدمة الزبائن.

وليست "آبل" الشركة الوحيدة التي تتعرض لنقد الإعلام الصيني، حيث جرى حجب بعض خدمات شركة "غوغل" في الصين، كما قامت الحكومة الصينية بحظر استخدام نظام التشغيل "ويندوز 8" في أجهزة الحاسب الحكومية الجديدة.

ويأتي هذا بعد يومين من تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نقل عن مسؤولين في الحكومة الأميركية أن قراصنة صينيين حاولوا في شهر مارس الماضي التسلل إلى الخوادم الخاصة بالحكومة، وذلك في محاولة منهم لسرقة بيانات الآلاف من الموظفين الاتحاديين.