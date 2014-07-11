لعبة رمضانية من إنتاج عربي على أجهزة "آيفون"

يستغل كثير من المسلمين شهر رمضان الكريم لممارسة الشعائر الدينية والإكثار من فعل الخير وقراءة القرآن، كما يبحث البعض عن التسلية المفيدة خلال الشهر الفضيل.

وتأتي "لعبة رمضان الإسلامية" لتلبي الحاجتين معاً، حيث تحتوي على التسلية والمتعة، والاستفادة.

وقد تم تصميم اللعبة، التي تقدمها الشركة الناشرة "طماطم للألعاب"، لتختبر معلومات الصائم ومدى معرفته بالقرآن الكريم بأسلوب مشوق ومليء بالتسلية، وعلى اللاعب الإجابة على الأسئلة وجمع النقاط والتقدم فيها لإحراز أكبر عدد من النقاط.

يذكر أن اللعبة تدعم نظام Game center على أجهزة "آيفون"، وهي مجانية وتناسب جميع الأعمار بلا استثناء.

ويمكن تجربة اللعبة على الرابط التالي: http://bit.ly/radamanislamgameios