"ياهو" تطلق خدمة لنقل الحفلات الموسيقية لكبار النجوم

تعتزم مجموعة "ياهو!" إطلاق خدمتها الجديدة، لبث الحفلات الموسيقية الثلاثاء المقبل، وهي اختارت حفلا لفرقة الروك الأميركية "دايف ماثيوز باند" لتنقله نقلاً مباشراً، بالإضافة إلى حفلين آخرين للمغني الأميركي مايكل فرانتي ونجم الـ"آر. إن. بي" آشر، وفق ما جاء في بيان صادر عنها.

وتندرج هذه الحفلات في إطار شراكة أبرمت مع مجموعة "لايف نايشن" تخول "ياهو!" أن تنقل مباشرة حفلاً موسيقياً كل يوم لمدة سنة.

وتتولى "لايف نايشن" تنظيم حوالي 23 ألف حفل وحدث موسيقي في السنة. وهي تعاونت خصوصا مع لايدي غاغا وبيونسيه وريهانا ومادونا وفاريل وليامز، فضلا عن فرقة "ثيرتي سيكندس تو مارس".

وسيجري بث الحفلات على قناة "ياهو سكرين". وخلال الكشف عن هذه الصفقة في نهاية أبريل الماضي، تعهد الشريكان بنقل حفلات لكبار النجوم وأخرى لفرق موسيقية جديدة.

وتنوع "ياهو!" نشاطاتها في مجال إنتاج المحتويات لتنافس بالتالي "أمازون" و"نيتفلكس". وهي كشفت عن إنتاج مسلسلين تلفزيونيين هما "آذر سبايس" و"سين سيتي ساينتس"، من المفترض عرضهما في العام 2015.