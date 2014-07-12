"تويتر" تتيح للمعلنين الإطلاع على أداء كل التغريدات

أعلنت "تويتر"، الجمعة، عن تحديث لوحة القياس الخاصة بنشاط التغريدات، لتجلب للمعلنين بيانات مفصلة عن أداء تغريداتهم، وذلك إلى جانب البيانات التي كانت توفرها سابقاً والمتعلقة بالإعلانات.

وقالت الشركة إنه ولأول مرة، سيكون بمقدور المعلنين الإطلاع على عدد مرات العرض والتفاعل مع تغريداتهم العادية، الأمر الذي قد يساعدهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين استراتيجية المحتوى.

وقالت "تويتر" إن لوحة القياس الجديدة متاحة الآن لجميع المعلنين، وناشري “بطاقة تويتر Twitter Card"، بالإضافة إلى أصحاب الحسابات الموثقة.

وذكرت الشركة أنه يمكن لهؤلاء، عن طريق لوحة القياس الجديدة، الحصول على بيانات آنية حول أداء تغريداتهم، ومقارنة الانطباعات والنشاط ومرات إعادة التغريدة على نحو شهري.

كما يمكنهم استخدام صفحة تفاصيل التغريدات لرؤية عدد مرات إعادة التغريد، والرد، والتفضيل، والمتابعة، وعدد مرات النقر على الروابط وروابط الوسائط المتعددة المضمنة، وذلك لكل تغريدة.

وكانت "تويتر" سابقاً تتيح هذه التفاصيل للتغريدات الترويجية، مع إمكانية الإطلاع على بعض التفاصيل المتعلقة بأداء التغريدات غير الترويجية، ولكن دون أن يكون هذا الخيار ظاهراً.