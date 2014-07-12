"لينوفو" تطرح أول حاسب محمول بدقة 4K من إنتاجها

أطلقت شركة "لينوفو" أول حاسب محمول بدقة "فور كيه" 4K من إنتاجها في الأسواق، لتنضم بذلك إلى "توشيبا" التي كانت الشركة الوحيدة في بيع الحاسبات المحمولة التي تدعم مثل هذه الدقة.

وتستهدف الشركة من خلال حاسب "آيديا باد واي 50" IdeaPad Y50 الذي يبدأ سعره من 1,299.99 دولارا، عشاق الألعاب الذين ببحثون عن شاشة بدقة 3,840×2,160 بكسل، وهي الدقة الأعلى حاليا في الحاسبات المحمولة.

ويأتي حاسب "لينوفو" الجديد بسعر أقل مقارنة بأول حاسب محمول بدقة "فور كيه" في الأسواق، وهو حاسب "ستالايت بي 50 تي" Satellite P50T من "توشيبا" والذي يبدأ سعره من 1,499.99 دولارا.

وكانت شركة "لينوفو" قد كشفت في شهر يناير الماضي عن حاسبين محمولين بدقة "فور كيه"، وهما "واي 50″ Y50 الذي يقدم شاشة بقياس 15.6 بوصة، وحاسب "واي 40" Y40 الذي يأتي بقياس 14 بوصة.

ويأتي حاسب "واي 50" في طرازين اثنين، يبدأ سعر الأول من 1,299.99 دولارا، ويقدم معالجا من نوع "كور آي 7" Core i7، وبطاقة رسوميات مخصصة من نوع "إنفيديا جي فوريس جي تي إكس 860 إم" Nvidia GeForce GTX 860M مع 2 غيغابايت من ذاكرة الفيديو. هذا ويقدم الطراز الأول 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و1 تيرابايت من سعة التخزين الثانوية.

ويقدم الطراز الثاني الذي يبدأ سعره من 1,599.99 دولارا نفس مواصفات الطراز الأول من حيث المعالج وبطاقة الرسوميات، ولكن الأخيرة تتمتع بـ4 غيغابايت من ذاكرة الفيديو، كما أن ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ 16 غيغابايت، ويأتي قرص التخزين من نوع "إس إس دي" SSD وبسعة 512 غيغابايت.

ويدعم الحاسب المحمول، الذي يعمل بنظام التشغيل "ويندوز 8" جميع معايير الشبكات اللاسلكية "واي فاي"، وتقنية "بلوتوث 4.0"، كما أنه يملك منفذ "إتش دي إم آي" HDMI، ومنفذي "يو إس بي 3.0" USB 3.0.