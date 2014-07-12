Smile TV.. تلفاز لا يعمل إلا إذا كان المشاهد مبتسماً

كشف الفنان ديفيد هيدبيرج عن جهاز تلفاز مبتكر يمتاز عن غيره بأنه يعرض الصورة طالما كان المشاهد مبتسما.

ويريد هيدبيرج من جهاز التلفاز الذي أطلق عليه اسم "سمايل تي في" Smile TV أن يقلب علاقة المشاهد بالتلفاز، فبدلًا من أن يبتسم المشاهد استجابة لما يراه على شاشة التلفاز، فإن التلفاز لا يعمل حتى يرى المشاهد مبتسما.

ويحتوي "سمايل تي في" الذي يعرض سلسلة من مقاطع الفيديو الترفيهية، مثل مباريات المصارعة، وفيديوهات للحيوانات، وأفلام لرياضة الكونفو، على كاميرا مخبأة خلف اسم الشعار.

والهدف من هذه الكاميرا هو مراقبة تعابير وجه المشاهد، فعندما يبتسم المشاهد يعرض التلفاز المحتوى، وعندما تتغير تعابير وجهه تقف الصورة.

وأوضح هيدبيرج على موقعه الفكرة من وراء التلفاز بالقول "ارتبط استخدام تعبير – الاستقبال السيئ – بالأداء الفني الضعيف لهوائي التلفاز". وأضاف "بالإعراب عن حبنا لشيء ما نكون قد أصبحنا بمثابة الهوائيات لأنفسنا"، وفق تعبيره.

وتابع هيدبيرج قائلًا "إن الجهاز هذا يستخدم تقنية التعرف إلى الوجه وجهاز تلفاز من العقد الماضي ليعيد النظر في مسألة إشراك المشاهدين وكيفية الوصول إلى المحتوى، فهو لا يعمل إلا عندما نبتسم".