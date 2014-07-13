موقع لمعرفة أكثر كلمات البحث استخداماً في جوجل

دائماً ما يحتاج أصحاب الموقع إلى أداة لمعرفة أكثر كلمات البحث استخداماً من أجل تحسين عرض مواقعهم ضمن نتائج البحث وخصوصاً في محرك بحث جوجل، لأن ظهور الموقع في نتائج البحث الأولية يُعزز من عدد الزيارات وانتشار المحتوى بشكل أكبر.

ويُمكن للمستخدمين الآن تجربة موقع http://keywordtool.io الذي يوفر أداة لمعرفة أكثر كلمات البحث استخداماً أو مُشتقاتها؛ فالمستخدم يقوم بإدخال كلمة بحث لتظهر له عمليات البحث المتعلقة بنفس الكلمة أو ما يشبهها.

بعد الدخول إلى الموقع يكتب المستخدم كلمة البحث ويحدد البلد الذي يرغب بالبحث فيه، لأن جوجل يوفر نسخة ونتائج بحث تختلف من دولة لأخرى، وأخيراً يُحدد لغة البحث لتظهر له الكلمات المتعلقة بالكلمة التي قام بإدخالها.