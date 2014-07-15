تطبيق مجاني يحول الصور إلى رسومات لأجهزة آيباد

تتوفر في متجر آب ستور الكثير من التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بتحويل الصور إلى رسومات، لكن معظم هذه التطبيقات لا يتوفر بشكل مجاني أو لا يمكن حفظ الصورة الناتجة إلا من خلال دفع مبلغ مادي.

لكن مستخدمي أجهزة آيباد يمكنهم تجربة تطبيق Psykopaint المجاني والذي يسمح بكل سهولة تحويل الصور إلى رسومات من خلال مجموعة من التأثيرات.

بعد تشغيل التطبيق يقوم المستخدم باختيار صورة ليقوم بشكل آلي بالتعرف إلى الألوان الموجودة فيها وتحويلها إلى رسمة، أو يمكن استخدام الأدوات المتوفرة للرسم بشكل يدوي دون الحاجة لاختيار أي صورة من الألبوم.