تطبيق يتيح للزملاء تقييم بعضهم البعض بطريقة إيجابية

لم يعد التفكير بشأن الأداء المهني أو آراء من معك في العمل أمرا مقلقا بعد الآن، والفضل في ذلك يرجع إلى تطبيق جديد يجعل الزملاء يقيمون بعضهم البعض دون تمييز.

ويسمح تطبيق "نوزين Knozen" المجاني المتاح في أجهزة "آيفون" للزملاء بتقييم بعضهم البعض استنادا الى الصفات مثل الإصرار والصبر والقدرة على التحليل واللطف في المعاملة والشك.

وفي هذا السياق، قال مارك سينيديلا، المؤسس والمسؤول التنفيذي عن التطبيق: "أن تعرف أكثر عن نفسك فهذه منحة.. وأن تعرف أكثر عن مدى استيعابك للآخرين ونقاط الاتفاق والاختلاف يمكن أن يكون مفيدا جدا".

ويعمل التطبيق من خلال البريد الإلكتروني للعمل عند اشتراك سبعة على الأقل من الزملاء من شركة واحدة فيه، ويوجه أسئلة بشأن أي من الزملاء يتمتع بصفة شخصية محددة مثل الإصرار أو الصبر.

وأوضح سينيديلا أن كل الأسئلة تكون إيجابية والغرض منها تقييم شخصية الموظف.

وأضاف: "ما يهم أنه لا توجد نوايا سيئة. قد يكون البعض منظما ولديه أفكار ثابتة أو قد يكون بلا أفكار ثابتة ومنفتح للأفكار الجديدة. كلاهما جيد ولا توجد إجابات خاطئة في تقييم الشخصية".

ويضع التطبيق نتائج كل شخص على مقياس من خمس درجات يظهر سماته الشخصية. كما يمكن للمستخدمين معرفة الصفات التي تميزهم عن غيرهم.

وأوضح سينيديلا: "عندما نقول إن شخصا ما صبور فهذا يعني أنه يميل إلى الانتظار لوقت أطول وعدم القيام بخطوات مفاجئة مقارنة مع الآخرين".

وختم مؤكداً أن الإدراك الذاتي الأوسع يمكن أن يساعد الناس على العمل معا ضمن فريق من خلال تفهم نقاط قوتهم وضعفهم بشكل أفضل.