هل سيؤجل إطلاق "آيفون 6" إلى 2015؟

أشارت تقارير تكنولوجية إلى أن شركة آبل قد لا تتمكن من إطلاق هاتفها الجديد" آيفون 6" بشاشته التي يصل حجمها إلى 5.5 بوصة، إلا في مطلع عام 2015.

وكشف المحلل في مؤسسة KGI للأمن الرقمي "مينج تشي كيو"، أن شركة آبل تواجه مشكلات إنتاجية فيما يخص "آيفون 6"، على مستوى نسختيه، ولكن النسخة ذات شاشة 5.5 بوصة تواجه صعوبة أكبر في إنتاجها مقارنة بذات المساحة 4.7 بوصة، ومن المرجح أن يتسبب ذلك في تأخير موعد صدوره، والذي كان من المتوقع أن يكون في سبتمبر المقبل.

وتناول التقرير الذي نقلته صحيفة "هافينغتون بوست" عن موقع MacRumors التقني احتمالية إصدار النسخة ذات الشاشة بقياس 5.5 بوصة بعد أكتوبر المقبل بكميات ضئيلة، أو سيتم ذلك في 2015.

وأوضح "كيو" أن أسباب تأجيل إطلاق الهاتف تتعلق بمشاكل في خاصية اللمس، وكذلك التلوين على الهيكل الذي سيكون على الأرجح معدنياً، وكذلك مشاكل تتعلق بحجر الياقوت الذي سيزود به الإصدار الأكبر.

ومن المتوقع في حال عدم استطاعة آبل التغلب على هذه المشاكل سيشهد هذا العام إطلاق الإصدار الأصغر 4.7 بوصة، فيما الإصدار الآخر سيطلق العام المقبل.