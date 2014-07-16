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إضافة سلّة مُهملات إلى نظام أندرويد

المصدر: دبي- البوابة العربية للأخبار التقنية
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لا تحتوي أنظمة تشغيل الهواتف الذكية على سلّة مُهملات كما هو الحال في أنظمة تشغيل الحواسب، فبعد حذف أي ملف من الأجهزة الذكية يتم حذفه بشكل كامل من دون وجود إمكانية للتراجع عن هذه العملية.

لكن مُستخدمي نظام أندرويد يُمكنهم تجربة تطبيق Dumpster المجاني والذي يُضيف سلّة مُهملات إلى النظام وبالتالي يُمكن التراجع عن حذف أي ملف في حال تم حذفه بالخطأ.

وفي حال حذف أي ملف بالخطأ يُمكن تشغيل التطبيق والبحث عنه لاستعادته مباشرةً كما هو الحال في أنظمة تشغيل الحواسب، كما يُمكن من خلال قائمة مُشاركة إرسال أي ملف إلى سلّة المهملات من أجل حذفه لاحقاً أو إخفائه.

كلمات دالّة

#أندرويد, #تقنية, #سلة المهملات, #هواتف ذكية

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