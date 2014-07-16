لعبة "فيفا 15" تصدر سبتمبر القادم.. وميسي نجم الغلاف

أعلنت شركة "إلكترونيكس آرتس" EA المتخصصة في مجال تطوير الألعاب أن إصدار عام 2015 من لعبة كرة القدم فيفا Fifa سيصل إلى المستخدمين نهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم.

وقامت الشركة بتسمية الأرجنتيني ولاعب فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي نجمًا لغلاف اللعبة التي ستصل إلى أمريكا الشمالية في 23 أيلول/سبتمبر القادم، وإلى أوروبا في 25 من ذات الشهر.

وهذه هي المرة الرابعة التي يظهر فيها ميسي على غلاف لعبة فيفا، وذلك بعد إصدارات عامي 2013 و 2014، بالإضافة إلى لعبة "فيفا ستريت" Fifa Street.

وكما هو الحال بالنسبة للنسخ السابقة من لعبة "فيفا"، سيظهر إلى جانب ميسي أحد الأبطال المحليين على غلاف اللعبة، وذلك بالنسبة للنسخ المحلية التي قالت الشركة إنها ستكشف عنها خلال الأسابيع القادمة.

وبالنسبة للجديد الذي تجلبه لعبة فيفا 15، قالت EA إنها ستتضمن خيارات تكتيكية جديدة مثل الوقت الضائع، بالإضافة إلى قدرة اللاعبين على إظهار مشاعرهم وفق سياق المباراة.

