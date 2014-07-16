موقع مجاني يعلمك اللغات ويتابع تطورك التعليمي

يتيح موقع http://lingua.ly المجاني لمستخدميه إمكانية تعلم عدة لغات، منها الإنجليزية والروسية والفرنسية والإسبانية، إضافة إلى العبرية والعربية.

ويوفر الموقع مجموعة من الدروس التفاعلية التي تهدف إلى جعل عملية التعلم أسرع. وما يميز هذا الموقع هو توفره على تطبيقات للهواتف الذكية لمتابعة التعلم من أي منصة.

وبعد الدخول إلى الموقع يقوم المستخدم بإنشاء حساب مجاني، الهدف منه تخزين مستوى تقدم المستخدم والمرحلة التي وصل إليها، وبالتالي عند تثبيت التطبيق على الأجهزة المحمولة يمكن استكمال الدروس من المكان الذي وصل إليه المستخدم.