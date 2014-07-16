"غوغل بلس" ترفع الحظر عن استخدام أسماء مستعارة

أعلنت شركة "غوغل"، أمس الثلاثاء، عن رفع القيود التي تحظر على مستخدمي شبكتها الاجتماعية "غوغل بلس" استخدام أسماء مستعارة، وذلك بعد سنوات من المطالبات بتغيير هذه السياسة.

واعتذرت الشركة للمستخدمين عما سببته سياستها من "تجارب صعبة بدون داع"، إلا أنها أكدت أن "السياسة السابقة ساعدت على خلق مجتمع من أناس حقيقيين".

وكانت "غوغل" تفرض على مستخدمي شبكة "غوغل بلس"، لدى إطلاقها قبل سنوات إنشاء حساب باستخدام أسمائهم الحقيقية، ومن ثم بدأت هذه القيود بالتراجع أولا بالنسبة للصفحات ومن ثم لمستخدم موقع مشاركة الفيديو التابع للشركة "يوتيوب".

وبالرغم من هذه الخطوة، فلا تزال شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك"، تحرص على أن يستعمل مستخدموها أسماءهم الحقيقة.