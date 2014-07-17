نشر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه في تويتر فيديو تعبيري عن رحلة مسبار الإمارات إلى المريخ بعنوان "الإمارات تدخل السباق العالمي لاكتشاف الفضاء".

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا دخول السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي عبر عن إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية.

وبحسب بيان تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه، فإنه سيبدأ العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر خلال السنوات السبع القادمة، وتحديدا في العام 2021.

يذكر أن المسبار الإماراتي من المقرر له الوصول لكوكب المريخ في العام 2021 تزامنا مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسينطلق المسبار في رحلة تستغرق 9 أشهر يقطع خلالها أكثر من 60 مليون كيلومتر. وستكون دولة الإمارات ضمن 9 دول في العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.