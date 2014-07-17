موقع التواصل "بابليوز" يتقاسم عائداته مع مستخدميه

تعهد موقع التواصل الاجتماعي الجديد "بابليوز" تقديم جزء صغير من عائداته للمستخدمين الذين يكتبون أو يتشاركون محتويات على صفحاته.

وشرح أرفيند ديكسيت أحد مؤسسي "بابليوز" الذي أطلق رسميا الأربعاء بعد إطلاق نسخة تجريبية في العام 2012 "نحن شركة ينبغي لها أن تجني الأرباح (من المحتويات) ... لكننا مستعدون لأن نعوض لكم عن تفاعلاتكم الاجتماعية".

ومثل بقية مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، يعتزم "بابليوز" توفير التمويل من خلال نشر إعلانات تتماشى مع اهتمامات مستخدميه.

وهو التزم بعدم مراقبة المواقع الأخرى التي يتصفحها المستخدمون بواسطة البصمات المعروفة ب "كوكيز" بل من خلال استنباط المعلومات من منشوراتهم التي ينبغي أن تكون بطول محدد.

وأوضح أرفيند ديكسيت أن المنشورات المؤلفة من 400 رمز (في مقابل 140 مثلا لتويتر) تعكس شخصية أصحابها.

ويعرض الموقع سنتا واحدا في مقابل كل تعليق يدلي به المستخدم للتشجيع على استخدام منصته. لكن يجب على المستخدمين أن ينتظروا حتى تبلغ أرباحهم 50 دولارا ليستلموا المبلغ.

وكشف القيمون على الموقع أن هذا الأخير استقطب 20 مليون مستخدم من أنحاء العالم أجمع منذ إطلاق النسخة التجريبية منه. وقد ترك عشرات الآلاف منهم منشورات على صفحاته. كما تمكن المؤسسون من جمع رأسمال بقيمة 3 ملايين دولار.