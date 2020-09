أفضل تطبيقات آيفون وآيباد لهذا الأسبوع

التقاط الصور من خلال حركة اليد - GoCam!

لايسمح تطبيق الكاميرا الموجود بشكل افتراضي في هواتف آيفون وآيباد بالتقاط الصور من خلال الصوت أو حركة الرأس أو اليد، حيث يحتاج المستخدم دائماً للضغط على زر التصوير لالتقاط الصورة أو بدأ تصوير الفيديو. لذا يُمكن الآن تجربة تطبيق GoCam! المجاني والذي يُعتبر أحد أفضل تطبيقات آيفون بفضل فكرته التي تسمح للمستخدمين بالتقاط الصور من خلال حركة اليد. وبالإضافة إلى الصور، يُمكن أيضاً تصوير الفيديو وإيقاف تصويره.

التصوير ليلاً - Night shot camera

باعتبار أن التطبيق السابق هو أحد أفضل تطبيقات آيفون من حيث الفكرة، فإن تطبيق Night shot camera هو أحد أفضل تطبيقات آيفون من حيث الوظيفة والأداء. فالتطبيق يسمح للمستخدمين بالتصوير ليلاً وبدقة أفضل بكثير من دقة تطبيق الكاميرا الموجود بشكل افتراضي داخل النظام.

تسجيل الصوت وإنشاء الملفات الموسيقية - Take Creative Vocal Recorder

يُمكن للمستخدمين دائماً الإستعانة بتطبيق تسجيل الصوت الموجود داخل هواتف آيفون، لكن هذا التطبيق لايوفر الكثير من الخيارات مثل إمكانية إضافة أصوات إلى التسجيل الحالي أو التعديل عليه. لذا يُمكن تجربة تطبيق Take Creative Vocal Recorder المجاني والذي يسمح للمستخدمين بتسجيل الأصوات والآلات الموسيقية مع إمكانية جمع حتى 3 مسارات معاً في نفس التسجيل وبالتالي يُمكن للمهتمين بإنشاء وتأليف الأغاني الإستعانة بهذا التطبيق.

التذكير بأوقات الأدوية - Do not forget your pills

أصبح المستخدم قادراً على الإستغناء عن تطبيق المفكرة والتقويم الموجود ضمن جهازه عندما يتعلق الأمر بإنشاء التنبيهات للتذكير بالأدوية. فتطبيق Do not forget your pills المجاني هو تطبيق متخصص في مجال إدارة الأدوية وإنشاء رسائل التنبيه لتذكير المستخدم بمواعيد تناولها. يُمكن للمستخدم ادخال اسم الدواء، الوقت اللازم لتناوله، نوعه، الكمية بالإضافة للمزيد من المعلومات.

الاهتمام بصحّة الكبد - Spruce

يسمح تطبيق Spruce لمستخدمي آيفون العناية بصحة الكبد من خلال مجموعة من النصائح اليومية التي يقوم بنشرها، فضلاً عن وجود تقويم لكي يقوم المستخدم بتدوين العادات التي قام باتباعها.