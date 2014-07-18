فيسبوك تطلق تطبيقا جديدا خاصا بالمشاهير

أطلقت الشبكة الاجتماعية فيسبوك اليوم الخميس تطبيقًا جديدًا لنظام التشغيل "آي أو إس"، يحمل اسم منشنز Mentions ويستهدف المشاهير والشخصيات العامة.

وصمم التطبيق الذي طورته مختبرات فيسبوك الإبداعية Facebook Creative Labs، لمساعدة الممثلين، والرياضيين، والموسيقيين، وغيرهم من الشخصيات المؤثرة على المساهمة والتفاعل أكثر مع منصة فيسبوك.

وبينما يبدو التطبيق مشابهًا لتصميم تطبيق فيسبوك الرئيسي، إلا أنه يقدم تجربة محسنة ومختلفة قليلًا، حيث يأتي قسم آخر الأخبار News Feed مقسمًا إلى قسمين اثنين، هما :المتابعة Following و أكثر المواضيع تداولًا Trending.

وقالت فيسبوك إن الهدف من هذا التغيير هو التسهيل على المشاهير وإضافة أصواتهم وأخبارهم أثناء تجولهم خارج البيت.

ويشبه قسم Trending نفس الميزة التي تظهر على الطرف الأيمن من قسم آخر الأخبار على نسخة فيسبوك على سطح المكتب، ويهدف إلى مساعدة المشاهير على النشر وفقًا لأكثر المواضيع تداولًا عبر الشبكة.

ويقدم التطبيق زرًا للنشر يتيح نشر الصور ومقاطع الفيديو، وتحديثات الحالة بسهولة ويسر، كما أنه يقدم ميزة لـ "الأسئلة والأجوبة" Q&A تتيح للمشاهير فتح مجال للتواصل مع الجمهور.

ويوفر تطبيق منشنز Mentions اختصارًا لملف المستخدم الشخصي، بالإضافة إلى قسم لـ "الإشارات" Mentions الذي تقول فيسبوك إنه سيساعد المشاهير على رؤية ما يقوله الجمهور عنهم والانضمام إلى المحادثات.

جدير بالذكر أن تطبيق منشنز متاح الآن للصفحات الموثقة في الولايات المتحدة فقط، ولكن فيسبوك وعدت بإتاحته للمزيد من الدول والحسابات الموثقة خلال الأشهر القادمة.