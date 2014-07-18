نوافذ متغيرة الألوان في ويندوز تعتمد على حالة الطقس

تتوفر لنظام ويندوز الكثير من البرامج التي تهدف إلى إضافة المزيد من التفاعلية على النظام أثناء استخدامه، فبعضها يُقدم خلفيات شاشة مُتغيّرة، وبعضها الآخر يُقدم مربعات جانبية Widgets لإعطاء المستخدم معلومات حول مواضيع مختلفة.

والآن أصبح بإمكان مستخدمي ويندوز تجربة برنامج Chameleon المجاني والذي يُضيف المزيد من التفاعلية إلى النظام من خلال تغيير لون النوافذ بالاعتماد على درجة شحن الحاسب، حالة الطقس أو الوقت.

بعد تشغيل البرنامج يختار المستخدم شرط تغيير لون النوافذ، حيث تتوفر الكثير من الخيارات على يسار النافذة، مع وجود معاينة للألوان على يمينها.