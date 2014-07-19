أداة من جوجل للتأكد من سلامة المواقع

تتوفر لجميع المتصفحات الكثير من الإضافات التي تسمح بالتأكد من سلامة المواقع عند زيارتها، فضلاً عن وجود تطبيقات للأجهزة الذكية من أجل الغرض نفسه.

لكن مُعظم هذه المواقع تعتمد أساساً على أداة من جوجل متخصصة في التأكد من سلامة المواقع. ويُمكن لأي مستخدم التأكد من سلامة أي موقع من خلال الذهاب إلى https://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=sitename مع استبدال sitename بعنوان الموقع.

بعد زيارة الرابط تظهر معلومات من جوجل عن الموقع المطلوب، باعتبار أن محرك بحث جوجل يزور ملايين المواقع يومياً وبشكل آلي. حيث يتم في هذه الصفحة حالة الموقع فيما إذا كان يحتوي على برمجيات خبيثة أو مُصنف على أنه موقع خبيث.