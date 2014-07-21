إطلاق هاتف "لوميا 930" الجديد في الإمارات

أعلنت شركة الاتصالات "دو" عن الإطلاق الحصري للهاتف الجديد "لوميا 930" الذي يعد أحدث أجهزة شركة "مايكروسوفت" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة إنه يمكن للعملاء شراء الهاتف الجديد حالياً من مراكز مبيعات "دو" في جميع أنحاء الدولة مع الباقة الذكية 300، للاستفادة من 600 دقيقة مرنة، و12 غيغابايت من البيانات شهرياً.

فضلاً عن ذلك، تقدم الشركة لأول 2000 عميل يشترون "لوميا 930" الجديد مجموعة من الإكسسوارات الحصرية مجاناً، بما فيها شاحن "نوكيا" اللاسلكي على شكل وسادة من تصميم "فات بوي Fatboy"، وجهاز "نوكيا تريجر تاج Nokia Treasure Tag" لتحديد موقع المتعلقات المفقودة.

ويقدم هاتف "لوميا 930"، الذي كشفت عنه شركة "نوكيا" مطلع شهر أبريل الماضي، شاشة من نوع "أمولد AMOLED" بقياس 5 بوصات وبالدقة الكاملة 1080p مع كثافة تقدر بـ441 بكسل في البوصة وطبقة حماية من نوع "كورنينج غوريلا غلاس 3".

ويقدم الجهاز، الذي يدعم شبكات الجيل الرابع "إل تي إي" LTE، 2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و32 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية، وبطارية سعة 2,420 مللي أمبير/ساعة.

ويضم هاتف "لوميا 930" الذي يعد من أوائل الهواتف الذكية العاملة بالإصدار 8.1 من نظام التشغيل "ويندوز فون"، معالجاً رباعي النوى من نوع "سنابدراجون 800″ وبتردد 2.2 غيغاهرتز.

ويمتاز الهاتف بكاميرا خلفية تعمل بتقنية "بيور فيو PureView" وقادرة على التصوير بدقة 20 ميغابكسل مع مثبت صورة بصري OIS وفلاش مزدوج، إضافة إلى أخرى أمامية بدقة 1.2 ميغابكسل.

وكانت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" قد أعلنت، أمس، إطلاق الهاتف الذكي "لوميا 635"، الذي جرى الكشف عنه مع هاتف "لوميا 930" في أبريل الماضي، حصرياً في الإمارات العربية المتحدة.