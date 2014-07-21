بوابة الأخبار التقنية "شريك إخباري عربي" لجيتكس 2014

أعلنت البوابة العربية للأخبار التقنية، المصدر الرائد للأخبار التقنية باللغة العربية، الأحد، عن اعتمادها رسمياً من قبل مركز دبي التجاري العالمي لتكون "الشريك الإخباري العربي" لأسبوع جيتكس للتقنية 2014، الذي يعد الحدث الأبرز والأضخم من نوعه في المنطقة، والذي ستقام فعاليات دورته الرابعة والثلاثين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2014 تحت شعار "إعادة تصور عالمنا المستقبلي".

وقال أحمد عبدالقادر، المؤسس والرئيس التنفيذي للبوابة العربية للأخبار التقنية: "تأتي هذه الاتفاقية لتتوج أكثر من 9 سنوات من العمل الدؤوب والمتواصل لتغطية آخر الأخبار والمستجدات التقنية باللغة العربية على الساحتين الإقليمية والعالمية".

وأضاف: "لاشك في أن هذه الاتفاقية ستشكل علامة فارقة في تاريخ البوابة العربية للأخبار التقنية، لاسيما أن جيتكس يعد الأبرز والأكبر من نوعه في المنطقة.

وتجري الاستعدادات حالياً لإطلاق دورة العام 2014 من أسبوع جيتكس للتقنية، بناءً على النجاح الكبير الذي حققته دورة العام الماضي من المعرض الذي تمكن من استقطاب ما يزيد على 142,000 مختص في مجال تكنولوجيا المعلومات منهم 25 ألفاً من كبار التنفيذيين، وأكثر من 3,700 شركة عارضة من 61 دولة.

ومن جانبها، قالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس بمركز دبي التجاري العالمي: "يعتبر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية من أفضل المواقع العربية التي تغطي أخبار تقنية المعلومات في المنطقة. ونحن على ثقة تامة بأن اختيارهم كشريك إخباري لأسبوع جيتكس للتقنية 2014 سيلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة الإبداع الرقمي، وتعزيز وصول المواد الإعلامية عبر التقنية الذكية إلى الملايين من العرب حول العالم، خصوصاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد عبدالقادر استعداد فريق البوابة العربية للأخبار التقنية لتقديم تغطيةٍ مميزة لفعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2014 ترتقي إلى الثقة الكبيرة التي انتزعتها من إدارة الحدث، وذلك عبر تخصيص قسم كامل في الموقع يعتمد أحدث تقنيات التغطية المباشرة بالنص والصوت والصورة.

وأثبتت البوابة العربية للأخبار التقنية حضورها بقوة مؤخراً في كبرى وسائل الإعلام العربية بصفتها المصدر الإخباري الأول للأخبار التقنية باللغة العربية، بما في ذلك الجزيرة.نت والعربية.نت والإمارات اليوم وموقع "24.ae"، إضافة إلى العديد من المواقع والقنوات الإعلامية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن التغطية التي قدمتها البوابة العربية للأخبار التقنية للدورة الماضية من أسبوع جيتكس للتقنية كانت الأكثر تأثيراً، متفوقةً على كافة وسائل الإعلام العربية والأجنبية الأخرى.

وكان موقع البوابة العربية للأخبار التقنية قد انطلق في عام 2005 من مقره في دبي، وساهم في تعزيز المحتوى العربي على الإنترنت بحوالي 25 ألف مادة إعلامية متخصصة في عالم التقنية. ويتصدر الموقع اليوم بصفته المصدر الأول للأخبار التقنية باللغة العربية بالنسبة لكل من وسائل الإعلام والمستخدم.