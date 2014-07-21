شركة صينية تعتزم إطلاق "أنحف" هاتف في العالم

تعتزم شركة Gionee الصينية إطلاق ما يُمكن اعتباره الهاتف الذكي الأنحف في العالم بسماكة لا تتجاوز الخمسة ميليمترات فقط، متفوقةً بذلك على الرقم القياسي السابق العائد لها كذلك وهو في هاتفها Elife S5.5 الذي تبلغ سماكته 5.5 ميليمتر.

وستأتي نحافة الهاتف الجديد والذي يحمل رقم الطراز GN9005 على حساب المواصفات، حيث يحمل الهاتف مواصفات عتادية أضعف من سابقه، إذ تم تقليص قياس الشاشة إلى 4.8 بوصة وكذلك تخفيض الدقة إلى 720p والذاكرة العشوائية إلى 1 جيجابايت.

أما بالنسبة لبقية المواصفات، يحمل الجهاز كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل وأمامية بدقة 5 ميجابيكسل و 16 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية وبطارية صغيرة نسبيًا بسعة 2050 ميلي أمبير ويعمل بنظام أندرويد من جوجل.

عدا عن رقم الطراز، لم تكشف المعلومات بعد عن الاسم التجاري للهاتف أو موعد طرحه في الأسواق، كما لا يُعرف إن كان سيكون خاصًا بالسوق الصينية أم سيتم طرحه في الأسواق العالمية كذلك.

