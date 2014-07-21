ياهو تقترب من الاستحواذ على شركة "فلوري"

تقترب شركة ياهو الأمريكية من الاستحواذ على الشركة الناشئة Flurry المتخصصة بتقديم خدمات تحليلية وإعلانية لتطبيقات الهواتف الذكية، وذلك في مبلغ يتراوح بين 300 مليون إلى 1 مليار دولار أمريكي بحسب ما أورد موقع “تيك كرنش” الإلكتروني.

وتتخصص Flurry بتقديم مجموعة من الخدمات لناشري تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها خدمات تحليل تتيح مراقبة أداء التطبيقات ومعدّلات استخدامها والإحصائيات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى منصّة إعلانية. ويعتمد على خدمات الشركة أكثر من 540 ألف تطبيق بحسب ما يرد في الموقع الخاص بها.

وتُعتبر Flurry التي تأسست في العام 2005 في سان فرانسيسكو الأمريكية واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في مجال تحليل التطبيقات، وبحسب المصادر فإن ياهو تعتزم الاعتماد على خبرة الشركة بهدف تحسين دورها في مجال خدماتها المتوفرة على الأجهزة المحمولة، وذلك بشكل مشابه لما فعلته كل من فيسبوك وتويتر سابقًا من استحواذات على شركات تحليلية وإعلانية لتحسين خدماتها على الهواتف المحمولة.

وبحسب ما يرد على موقع Flurry يعتمد على خدمات الشركة ما يصل إلى 170 ألف مطور، ويتم استخدام التطبيقات التي تعتمد Flurry أكثر من 150 مليار مرة شهريًا تقدم من خلالها الشركة للناشرين معلومات حول مستخدمي تطبيقاتهم ومعدّلات استخدامها وأدائها بهدف تقديم معلومات تُساعد المطوّرين في تحسين أداء تطبيقاتهم.

يُذكر بأن ياهو ومنذ تولّي “ماريسا ماير” منصب الإدارة التنفيذية للشركة في العام 2012 استحوذت على حوالي 30 شركة تتخصص في طيف واسع من المجالات.