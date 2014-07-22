آبل تطلق الإصدار التجريبي الرابع من iOS 8

أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث جديد للنسخة التجريبية من نظام التشغيل الخاص بأجهزة آيفون وآيباد iOS 8، والذي أعلنت عنه الشهر الماضي في مؤتمرها الخاص بالمطورين.

النسخة التجريبية الجديدة والتي تحمل رقم الإصدار 4.0 تجلب تحسينات صغيرة متعددة على الواجهة وفي الأداء، كما تتضمن تطبيقًا جديدًا يُدعى Tips يتضمن عرضًا للميزات الجديدة في iOS 8 وبعض الاختصارات التي يصعب الوصول إليها بشكل سهل من خلال الواجهات الرئيسية، بالإضافة إلى عدد من التعليمات حول كيفية تفعيل أو تعطيل بعض الخيارات.

وبالتزامن مع إطلاق التحديث، أصدرت آبل موقعًا جديدًا تقدم فيه مجموعة من النصائح والتعليمات لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد وآيبود تتش، وتتضمن النصائح تعليمات حول كيفية الاستجابة إلى رسائل iMessage من التنبيهات بشكل مباشر في iOS 8 أو كيفية استخدام المساعد الصوتي "سيري" دون الضغط على أية أزرار، إلى جانب مجموعة أخرى من النصائح المتنوعة.

يُذكر بأن آبل ستقوم بإصدار التحديث الرسمي النهائي من iOS 8 خلال الخريف القادم.