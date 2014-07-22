"شياومي" تكشف عن هاتفها الذكي Mi 4

كشفت شركة "شياومي" Xiaomi اليوم الستار عن هاتفها الذكي "مي 4" الذي تستهدف به فئة الهواتف مرتفعة المواصفات، والذي يشبه إلى حد كبير هاتف "آيفون" من "آبل" مع مواصفات قوية وبسعر لا يتجاوز 325 دولاراً.

ويأتي "مي 4"، الذي حاولت معه "شياومي" استنساخ تصماميم شركة “آبل” كما فعلت مع حاسبها اللوحي “مي باد” Mi Pad الذي يشبه حاسب “آيباد ميني” من “آبل”، بهكيل من المعدن للإطار.

ويقدم الهاتف الجديد شاشة بقياس 5 بوصات وبالدقة الكاملة 1080p، و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 16/64 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

ويعمل الجهاز، الذي يدعم شبكات الجيل الرابع “إل تي إي” LTE، بمعالج رباعي النوى من نوع “سنابدراجون 801″ وبتردد 2.5 جيجاهرتز، وبالإصدار 4.4.2 “كيت كات” من نظام التشغيل “أندرويد” مع واجهة المستخدم MIUI الخاصة بالشركة.

ويملك الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية قادرة على التصوير بدقة 8 ميجابكسل، كما أنه يملك بطارية غير قابلة للإزالة وبسعة 3,080 ميلي أمبير/ساعة تكفي للعمل لمدة يوم ونصف اليوم من الاستخدام العادي، كما تمتاز بأنها تُشحن بنسبة 60 بالمئة خلال ساعة فقط، حسب ما قالت “شياومي”.

ويتوقع أن يُطرح هاتف “مي 4” Mi 4 الجديد في السوق الصينية بسعر يعادل 322 دولاراً لنسخة 16 جيجابايت وبسعر يعادل 400 دولاراً لنسخة 64 جيجابايت، هذا ومن المتوقع أن يجري طرحه في الأسواق العالمية التي تشتغل فيها “شياومي” حاليا، مثل سنغافورا وماليزيا والهند.

وتشتهر شركة “شياومي” بأنها تنتج هواتف ذكية مرتفعة المواصفات ولكن بأسعار منخفضة كثيرًا مقارنة بمنافسيها، مثل “سامسونج” و “إتش تي سي”، وكانت الشركة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها باعت 26.1 هاتف ذكي خلال النصف الأول من العام الجاري.