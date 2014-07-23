آبل تحصل على براءة اختراع لساعتها الذكية

كشفت وثيقة صادرة عن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، عن حصول شركة آبل على براءة اختراع لساعة ذكية يُعتقد بأن الشركة تعتزم إطلاقها قريبًا.

وورد في وصف براءة الاختراع بأن الساعة هي عبارة عن “سوار إلكتروني يمكن ارتداؤه على معصم المستخدم”، وبأن الجهاز هو عبارة عن شاشة صغيرة يمكن أن تعمل بشكل منفصل، ويُمكن كذلك ربطها مع السوار وارتداءها على معم اليد، ويعمل الجهاز بشكل متصل مع جهاز آخر مثل هاتف ذكي أو حاسب لوحي أو جهاز كمبيوتر كما يرد في فحوى الوثيقة.

ويتضمن السوار مجموعة من الحساسات التي تتيح التحكم عبر حركات يمكن تأديتها من خلال ذراع أو معصم المستخدم، على سبيل المثال يمكن لهذه الحركات أن تكون عبارة عن حركة أفقية لتأدية مهمة معينة مثل رفض مكالمة هاتفية، أو حركة عمودية لتأدية مهمة أخرى، أو حركة اهتزازية منفردة أو متكررة لتأدية مهام مختلفة

