إل جي تعلن عن هاتف G3 Cat 6

أعلنت إل جي اليوم عن إطلاق هاتفها الجديد LG G3 Cat 6 العامل بالمعالج الحديث Snapdragon 805.

والجهاز مخصص للسوق الكورية للعمل مع شبكات LTE-A أو LTE-Advanced التي تقدم سرعة إنترنت تصل إلى 255 ميجابِت في الثانية.

عدا عن المعالج الجديد، يقدم الجهاز نفس المواصفات العتادية لهاتف الشركة السابقة LG G3 مثل الشاشة بقياس 5.5 بوصة بدقة 1440×2560 بيكسل والذاكرة العشوائية 3 جيجابايت والكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل مع مثبت بصري للصورة والحساس الليزري للتركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 2.1 ميجابيكسل، في حين تبلغ سماكة الجهاز 8.9 إنش ووزنه 149 جرام ويعمل بنسخة أندرويد الأخيرة (كيت كات)

يُذكر بأن سامسونج كانت قد أطلقت الشهر الماضي جهازًا منافسًا للسوق الكورية أيضًا بنفس المعالج وهو Galaxy S5 LTE-A.

