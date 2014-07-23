كيف تعرف عدد المشاركات والتفاعل لأي رابط؟

يُمكن للمستخدمين دائماً الإستعانة بأحد أدوات تقصير الروابط لمعرفة عدد النقرات Clicks التي قام بها المستخدمون على هذا الرابط، وبالتالي يحصل المستخدم على إحصائيات بسيطة عنه.

لكن باستخدام موقع http://www.sharedcount.com المجاني يُمكن للمستخدمين تتبّع الروابط بشكل أكبر، فهو يُقدم للمستخدم إحصائيات حول أي رابط يقوم المستخدم بكتابته؛ حيث يُمكن معرفة عدد المشاركات على الشبكات الإجتماعية مثل فيسبوك، تويتر، جوجل+ أو غيرها.

بعد الدخول إلى الموقع يكتب المستخدم عنوان الموقع مباشرةً داخل الصندوق المخصص، وبالضغط على زر Analyze يتم فحص الرابط وجلب الإحصائيات المتعلقة به.