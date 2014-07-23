موزيلا تُطلق الإصدار 31 من فايرفوكس

أطلقت مؤسسة موزيلا الإصدار رقم 31 من مُتصفح فايرفوكس لكل من أجهزة ويندوز وماك ولينوكس وأندرويد.

ويُضيف الإصدار الجديد على أجهزة سطح المكتب حقلًا للبحث ضمن صفحات التبويبات الجديدة، والتي تتيح للمستخدم القيام بعمليات البحث مباشرةً لدى فتح تبويب جديد.

وبالنسبة لويندوز أضاف فايرفوكس إمكانية التعامل مع الملفات من لاحقة ogg و pdf ضمن المتصفح، بحيث يقوم المتصفح بفتح هذه الملفات في حال عدم توفر تطبيقات متوافقة معها مُثبتة في جهاز الكمبيوتر.



أما بالنسبة للهواتف والحواسب اللوحية العاملة بنظام أندويد فقد أضاف التحديث إمكانية إعادة ترتيب اللوحات الخاصة بالشاشة الرئيسية ضمن المتصفح، بالإضافة إلى شكل جديد للتبويبات التي تتم مزامنتها مع تبويبات فايرفوكس على الأجهزة الأخرى. كما أضاف التحديث واجهات برمجية جديدة تتيح للمطورين مزيدًا من الإمكانيات بالنسبة لإضافات المتصفح الخاصة بنسخة الهاتف منه

