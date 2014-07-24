غوغل تحتفل بمرور عام على إطلاق "كروم كاست"

قالت شركة غوغل إن اليوم الخميس يُصادف مرور عام بالضبط على إطلاق غوغل لجهاز بث الوسائط المتعددة الخاص بها "كروم كاست" Chromecast.

وبهذه المناسبة أعلنت الشركة عن مجموعة من الأرقام المتعلقة بالجهاز، حيث ذكرت أن المستخدمين قاموا ببث أكثر من 400 مليون محتوى بواسطته، وأن الشركة باعت ملايين الوحدات من كروم كاست. وتحدثت غوغل عن وجود أكثر من 6.000 مطور يعملون بنشاط على تطوير التطبيقات الخاصة بكروم كاست، وذلك لكل من أندرويد و iOS وكروم.

وقالت غوغل إن الجهاز بات متوفرا الآن في أكثر من عشرين بلدا حول العالم، وإن الشركة تعاونت مع عشرات الشركات الخاصة بتقديم المحتوى المرئي والمسموع من مسلسلات وأفلام وموسيقا، إضافة إلى الميزات الأخرى التي يقدمها الجهاز، مثل بث واجهات الهاتف إلى شاشة التلفاز واستعراض الصور على الشاشة الكبيرة وغير ذلك.

واحتفالا بالمناسبة أعلنت غوغل عن هدية لمستخدمي "كروم كاست" في الولايات المتحدة، وهي عبارة عن اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر بميزة Google Play Music All Access التي تتيح الاستماع غير المحدود للموسيقا بسعر يبلغ 9.99 دولار شهريا وفق الاشتراك المعتاد.

يذكر أن "كروم كاست" هو عبارة عن جهاز صغير على شكل أقراص الذاكرة القابلة للإزالة، يمكن ربطه بأي شاشة عبر منفذ HDMI وبث المحتوى من الهاتف أو الحاسب اللوحي إلى شاشة التلفاز، ويباع بحوالي 35 دولارا أميركيا.