"فيسبوك" تعلن عن 1.32 مليار مستخدم نشط شهرياً

كشفت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، عن تخطي عدد مستخدميها النشطين شهرياً عتبة 1.32 مليار، وذلك في إطار الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2014.

وأعلنت "فيسبوك" عن ارتفاع صافي دخلها بنسبة 138% ليبلغ 791 مليون دولار، كما أعلنت عن ارتفاع عائداتها من صناعة الإعلان التي أصبحت تشكل معظم دخل الشركة، بنسبة 67% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، لتصل إلى 2.68 مليار دولار.

وبحسب نتائج الشركة، فقد أصبحت الإعلانات على الأجهزة المحمولة تشكل نحو 62% من عائدات الإعلانات مقارنة بعام 2012 الذي كانت لا تشكل فيه الإعلانات المحمولة شيئاً يذكر من عائدات "فيسبوك".

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لـ"فيسبوك"، مارك زوكربيرغ: "حققنا نتائج طيبة خلال الربع الثاني". وأضاف: "يواصل مجتمعنا النمو، ونحن نشهد الكثير من الفرص في طريقنا لنصل إلى باقي العالم".

ومع بلوغ عدد مستخدمي "فيسبوك" النشطين شهرياً 1.32 مليار مستخدم، والذي يشكل زيادة سنوية قدرها 14%، ذكرت الشركة أن مستخدمي الشبكة عبر الأجهزة المحمولة قد تجاوز المليار، مع 399 مليون مستخدم منهم لا يستخدمون "فيسبوك" إلا عبر الأجهزة المحمولة.

وللحفاظ على ريادتها في صناعة التقنية، أعلنت "فيسبوك" في وقت سابق من العام الجاري عن العديد من الاستحواذات التي تجاوزت قيمة بعضها المليارات، ففي شهر مارس الماضي استحوذت الشركة على شركة "أوكولوس في آر" المتخصصة في مجال تقنيات الواقع الافتراضي مقابل ملياري دولار، وقبل ذلك، أعلنت في فبراير عن الاستحواذ على خدمة التراسل الفوري "واتساب" مقابل 19 مليار دولار.