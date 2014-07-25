أفضل تطبيقات "آيفون" و"آيباد" لهذا الأسبوع

مشاركة الصور والحصول على عائد مادي Dreamstime Photography

بفضل الكاميرات عالية الدقة التي توفرها الأجهزة الذكية، ظهرت الكثير من الشبكات الاجتماعية المتخصصة في مجال مشاركة الصور.

ومؤخراً أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة مادياً من مشاركة الصور من خلال استخدام تطبيق Dreamstime Photography المجاني، والذي يوفر شبكة اجتماعية لمشاركة الصور مع إمكانية شرائها من قبل بقية مستخدمي الشبكة.

مكالمات ورسائل فورية آمنة Wiper Messenger

على الرغم من كثرة تطبيقات التواصل الفوري مثل "واتس آب" و"فايبر"، فإن قضايا التجسس وخصوصية المستخدم التي تنتهكها معظم هذه التطبيقات جعلت المستخدمين يبحثون عن بدائل لها.

لذا يُمكن لمستخدمي أجهزة آبل الذكية تجربة تطبيق Wiper Messenger المجاني والذي يُعتبر أحد أفضل تطبيقات "آيفون" في الفترة الأخيرة بفضل ميّزات الخصوصية التي يوفرها، فمن خلاله يُمكن إجراء المكالمات وإرسال الرسائل مجاناً وبشكل فوري مع وجود خيار لمسح الرسائل من هاتف الطرفين، فبالضغط على زر Wipe يتم مسح سجل الرسائل من جهاز المُرسل والمُستقبل معاً.

تتبع حركة الطائرات Flightradar24

يمكن من خلال استخدام الكثير من المواقع على الإنترنت البحث عن طائرة مُحددة من خلال كتابة رقم الرحلة لمعرفة مكانها الحالي وخط سيرها المتوقع.

لكن تطبيق Flightradar24 المجاني يُقدم المزيد في هذا المجال. فبالإضافة إلى ميزة تعقب الطائرات يُمكن أيضاً الاستفادة من ميزة الواقع المُعزز Augmented reality والكاميرا، حيث يُمكن توجيه الكاميرا إلى السماء لمعرفة الطائرة التي تمر فوق المستخدم في تلك اللحظة.

مزامنة التقاويم سحابياً UpTo Calendar

تتوفر الآن أكثر من خدمة لتخزين التقويم والأجندة اليومية سحابياً لعل أبرزها تقويم غوغل، "آي كلاود" أو "آوت لوك". لكن الآن أصبح بإمكان المستخدمين مُزامنة جميع هذه التقاويم في مكان واحد باستخدام تطبيق UpTo Calendar المجاني، والذي يسمح للمستخدمين ضبط المواعيد وعرض المواعيد بشكل مُرتب مع إمكانية اختيار خدمات التقويم السحابي لمزامنة المواعيد وربطها مع جهاز المستخدم.

الأحوال الجوية Climendo

تطبيقClimendo المجاني يُقدم فكرة جديدة في مجال التعرف على الأحوال الجوية، فعادة يُقدم كل تطبيق حالة الطقس من خلال الاستعانة بمزود خدمة مُحدد دون وجود إمكانية للاطلاع على أكثر من مزود في نفس الوقت.

لكن هذا التطبيق يسمح بمقارنة 5 مزودات للأحوال الجوية معاً مع عرض أكثر المصادر دقة، وبالتالي يُعطي للمستخدمين رؤية أوضح لحالة الطقس.