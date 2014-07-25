الأندرويد.. التقاط Selfie بشكل آلي بالكاميرا الخلفية

انتشرت مؤخراً الكثير من التطبيقات التي تسمح لمستخدمي الهواتف الذكية بالتقاط صور سيلفي Selfie، لكن هذه التطبيقات جميعها تستخدم الكاميرا الأمامية وتُقدم فقط إمكانية التقاط الصور دون الحاجة لضغط أي زر. لكن مُستخدمي أجهزة أندرويد يُمكنهم تجربة تطبيق Smart Selfie المجاني.

فالتطبيق يُقدم أداة ذكية تسمح بالتقاط صور سيلفي بشكل آلي وباستخدام الكاميرا الخلفية بالاستفادة من نظام التعرف على الوجوه، وبالتالي يحصل المستخدمين على صورة أكبر وأكثر وضوحاً.

بمجرد تشغيل التطبيق والوقوف أمام الكاميرا الخلفية يقوم التطبيق باصدار تعليمات صوتية للمستخدم لتحريك الجهاز للوصول إلى أفضل صورة مُمكنة. وبمجرد أن يتعرف التطبيق على أفضل وضعية يقوم بشكل آلي بالتقاط الصورة دون الحاجة للضغط على أي زر.

