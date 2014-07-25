طريقة الحصول على آيقونة أي تطبيق داخل نظام "ماك"

توفر بعض التطبيقات آيقونات عالية الدقة وذات تصميم جذّاب والتي يُمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال البحث على الإنترنت. لكن مستخدمي نظام ماك يُمكنهم الحصول على الآيقونة بكل سهولة دون الحاجة لاستخدام أي برنامج أو الدخول إلى أي موقع.

وللحصول على الآيقونة يضغط المستخدم بالزر الأيمن على آيقونة التطبيق ومن ثم يختار Get Info لتظهر نافذة صغيرة في أعلاها توجد الآيقونة بصورة صغيرة إلى جانب اسم التطبيق. يقوم المستخدم بالضغط على هذه الآيقونة ومن ثم يضغط على أزرار كوماند+ C في لوحة المفاتيح.

أخيراً يتم تشغيل تطبيق Preview الموجود داخل مجلد تطبيقات نظام ماك ومن ثم يتم الضغط على أزرار كوماند+ N ليلاحظ المستخدم لصق الآيقونة بجميع أحجامها المتوفرة مع إمكانية التعديل عليها بكل سهولة.