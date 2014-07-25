موقع للحصول على أنماط Patterns للتصميم بشكل مجاني

دائماً مايتم استخدام بعض الأنماط Patterns داخل التصاميم والتي من خلالها يتم بناء بقية العناصر. وتتوفر على الإنترنت الكثير من الأنماط بشكل مجاني للاستفادة منها في التصاميم، لكن بعض المواقع توفر مجموعة كبيرة من هذه الأنماط التي تتميّز بدقتها العالية.

وموقع http://thepatternlibrary.com هو أحد هذه المواقع الذي يوفر مكتبة متخصصة فقط في الأنماط مع إمكانية تنزيلها على الحاسب لاستخدامها في أي تصميم بكل حريّة.

بعد الدخول إلى الموقع تظهر الأنماط بوضع ملئ الشاشة، بحيث يقوم المستخدم بالنزول إلى الأسفل لاستعراض بقية الأنماط. كما يُمكن بالضغط على آيقونة السهم الموجودة على اليسار تنزيل النمط وحفظه على الحاسب، أو الضغط على آيقونة المُربعات الموجودة على اليمين لتغيير طريقة عرض الأنماط.

